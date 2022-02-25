У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води -КМДА

Київська міська державна адміністрація заявляє, що у столиці не планують відключати електроенергію чи постачання води.

"У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води. Інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні пресслужби Київміськдержадміністрації.

У КМДА зазначають, що можливі лише локальні відключення вуличних ліхтарів за потреби.

"Зберігайте спокій і довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.