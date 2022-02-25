Естонія відправить Україні нову партію протитанкових ракет Javelin

Естонія відправить Україні додаткову військову допомогу у вигляді протитанкових ракет Javelin та зенітних боєприпасів, заявив канцлер міністерства оборони Кусті Салм (Kusti Salm).

"Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів", - сказав Салм у п'ятницю на пресконференції.

Це буде друга партія протитанкових ракет для України, першу було направлено на початку лютого, її доставили в Україну до воєнної операції Росії.

Естонія отримала ракети Javelin із США, частину з них купила, решту отримала як військову допомогу. Для їх постачання третім країнам необхідно заручитися дозволом країни-власника цього виду зброї, США такий дозвіл Естонії дали.