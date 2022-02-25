Події

14:49 25.02.2022

Естонія відправить Україні нову партію протитанкових ракет Javelin

1 хв читати
Естонія відправить Україні нову партію протитанкових ракет Javelin

Естонія відправить Україні додаткову військову допомогу у вигляді протитанкових ракет Javelin та зенітних боєприпасів, заявив канцлер міністерства оборони Кусті Салм (Kusti Salm).

"Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів", - сказав Салм у п'ятницю на пресконференції.

Це буде друга партія протитанкових ракет для України, першу було направлено на початку лютого, її доставили в Україну до воєнної операції Росії.

Естонія отримала ракети Javelin із США, частину з них купила, решту отримала як військову допомогу. Для їх постачання третім країнам необхідно заручитися дозволом країни-власника цього виду зброї, США такий дозвіл Естонії дали.

Теги: #естонія #javelin
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:09 25.02.2022
В Естонії припиняється трансляція низки російських та білоруських телеканалів

В Естонії припиняється трансляція низки російських та білоруських телеканалів

21:19 23.02.2022
Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту для членства в НАТО

Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту для членства в НАТО

14:20 22.02.2022
Визнання Росією т.зв. Л/ДНР підтверджує вихід Росії з Мінських домовленостей - спільна заява президентів України та Естонії

Визнання Росією т.зв. Л/ДНР підтверджує вихід Росії з Мінських домовленостей - спільна заява президентів України та Естонії

12:51 22.02.2022
Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

12:33 22.02.2022
Москва має негайно та безумовно відкликати свої війська з території України - президент Естонії

Москва має негайно та безумовно відкликати свої війська з території України - президент Естонії

11:02 22.02.2022
Президент Естонії прибув до України з робочим візитом

Президент Естонії прибув до України з робочим візитом

22:10 18.02.2022
Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

17:25 18.02.2022
Подаровані Таллінном Javelin прибули до України, їх спрямовують на фронт - посол Естонії

Подаровані Таллінном Javelin прибули до України, їх спрямовують на фронт - посол Естонії

21:35 17.02.2022
Британія розпочала перекидання військових і техніки в Естонію

Британія розпочала перекидання військових і техніки в Естонію

21:50 11.02.2022
МЗС Естонії рекомендувало громадянам країни покинути Україну

МЗС Естонії рекомендувало громадянам країни покинути Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Захоплення ЧАЕС загрожує світові ядерною катастрофою – Мінприроди

Втрати військ РФ за 25 лютого становлять понад тисячу осіб - Сухопутні війська ЗСУ

ЄС у рамках санкційного пакету має намір заморозити активи Путіна та Лаврова - ЗМІ

Підрозділи ОС прорвали позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочали контрнаступ – штаб ООС

Розпочавши війну проти України, РФ сама ухвалила рішення, що її місце більше не в Раді Європи - президент ПАРЄ

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до кордону з Польщею

Захоплення ЧАЕС загрожує світові ядерною катастрофою – Мінприроди

Польща має намір закрити повітряний простір для російських авіакомпаній - прем'єр

Тимчасово закриті магазини "АТБ" у Мелітополі, Новій Каховці, Херсоні, Старокостянтинівці, на Оболоні та Троєщині в Києві

Втрати військ РФ за 25 лютого становлять понад тисячу осіб - Сухопутні війська ЗСУ

ЄС у рамках санкційного пакету має намір заморозити активи Путіна та Лаврова - ЗМІ

Підрозділи ОС прорвали позиції російських військ під Біловодськом Луганської області та розпочали контрнаступ – штаб ООС

Розпочавши війну проти України, РФ сама ухвалила рішення, що її місце більше не в Раді Європи - президент ПАРЄ

Кличко закликає киян не виходити з дому чи укриття через активні бойові дії

Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу - Зеленський

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА