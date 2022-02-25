Події

14:00 25.02.2022

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки в Харкові – голова ОДА Синєгубов

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Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки в Харкові – голова ОДА Синєгубов

Російські війська не лише атакують українських військових, а й цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки, заявив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, російські війська цинічно обстрілюють житлові райони. Росія атакує позиції наших військових, водночас цілеспрямовано атакує житлові будинки, які стоять далеко позаду наших позицій. Наприклад, у нас у Харкові є район "П'ятихатки", який сильно постраждав від обстрілів, так само, як селище Лісове, район "Салтівки" - це один із найбільших житлових масивів міста Харкова. Виникали пожежі, силами обласного Управління ДСНС ліквідували", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Водночас він відзначив випадки, коли російські війська кидали зброю та техніку й тікали з поля бою.

"Не перестаємо пишатися нашими бійцями Збройних Сил України, які гідно протистоять військовій агресії. Були випадки, коли російські війська кидали зброю, техніку і тікали з поля бою. Останній такий випадок стався біля селища Циркуни – це Липецький напрямок на півночі Харківської області", - написав Синєгубов.

Теги: #харків #війна #обстріл
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