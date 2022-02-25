Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю в 1941 році

Вторгнення російських військ до Києва нагадує перший такий самий напад на українську столицю, який стався 1941 року, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Авіація ворога підло діє в житлових кварталах і зокрема в столиці. Жахливі вибухи в ранковому небі над Києвом, бомбардування, попадання в житловий будинок, пожежа - все це нагадує перший такий самий напад на нашу столицю, що стався в 1941 році", - сказав глава держави у своєму відеозверненні вранці у п'ятницю.

Зеленський наголосив, що сили протиповітряної оборони захищають українське небо настільки, наскільки це можливо.