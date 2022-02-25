Ракетного удару завдав противник по прикордонному підрозділу в Запорізькій області, є загиблі та поранені прикордонники – Держприкордонслужба

Ракетний удар завдав супротивник у ніч на п'ятницю за прикордонним підрозділом "Приморський посад" у Запорізькій області, є загиблі та поранені серед прикордонників, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"О 4.25 ворог завдав попереднього ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський посад" у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби на сторінці у Фейсбук.

Згідно з повідомленням, внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені.