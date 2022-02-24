Події

21:05 24.02.2022

Унаслідок російського нападу 57 українців загинули, 169 поранені - Ляшко

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Унаслідок російського нападу 57 українців загинули, 169 поранені - Ляшко

За оперативними даними, міністр повідомив, що внаслідок російського нападу загинули 57 українців, ще 169 поранені, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він також повідомив, що система охорони здоров'я працює стабільно, але "закладам охорони здоров'я знову доводиться перепрофілюватися".

"Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити медзаклади, які мають бути готовими приймати українців, котрим потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на всій території разом із запровадженням воєнного стану", – сказав Ляшко.

Він також зазначив, що від деяких приватних клінік "є сигнали" про готовність надавати медичну допомогу разом із комунальними клініками, клініками системи МОЗ та НАМНУ.

Також Ляшко повідомив, що МОЗ працює із фармзаводами та дистриб'юторами ліків.

Теги: #україна #жертви #напад #росія
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