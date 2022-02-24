Події

13:26 24.02.2022

Резніков закликав співгромадян, які готові тримати зброю в руках, вступати до підрозділів сил ТрО, зброю видадуть

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Резніков закликав співгромадян, які готові тримати зброю в руках, вступати до підрозділів сил ТрО, зброю видадуть

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян вступати до підрозділів сил територіальної оборони, їм буде видано зброю.

"Закликаю всіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони. Ми спростили всі процедури. Беріть тільки паспорт. Більше нічого не потрібно. Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога", - заявив Резніков у терміновому відеозверненні до українців.

"Звертайтеся до бригад і батальйонів у ваших регіонах. В першу чергу Харків, Київ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Чернігів, Суми, Житомир, Рівне, Луцьк, Дніпро, Донеччина та Луганщина області. Отримуйте зброю і готуйтеся захищати свої домівки та близьких", - додав він.

Резніков також закликав співгромадян зберігати спокій.

 

Теги: #резніков #тероборона
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