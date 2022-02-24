Арестович: Перший удар РФ по Україні провалився, незначні втрати не знизили боєздатності ЗСУ та силових структур

Перший удар РФ по Україні, завданий близько 5-ї години ранку, провалився, незначні втрати не знизили боєздатності Збройних сил та інших силових структур України, заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Основні удари були завдані о 5-й ранку по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах і центрах військового управління. За попередніми даними, які уточнюються, перший удар провалився. Втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатності Збройних сил України та інших силових структур", - заявив Арестович на брифінгу в Офісі президента.

За його словами, основними точками ракетних ударів РФ по Україні стали Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів, Харків, Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон, Краматорськ та райони вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Він зазначив, що, за попередніми даними, незначне вклинювання противника на відстані до 5 км наразі спостерігається на півночі Харківської області та у Чернігівській (ближче до м. Суми).

"ЗСУ напоготові. Військово-політичне керівництво України зберігає спокій та впевнено керує військами", - резюмував Арестович.