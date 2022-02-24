Події

06:22 24.02.2022

Генсек НАТО засуджує дії РФ в Україні

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Генсек НАТО засуджує дії РФ в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії РФ в Україні.

"Рішуче засуджую неспровоковану і віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя великої кількості людей", - зазначив він у заяві.

"Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці. Закликаю Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що союзники по НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити цю ситуацію.

Теги: #нато #україна #росія
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