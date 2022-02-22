На Луганській ТЕС у Щасті горять уже три трансформатори, гасіння не розпочинали через обстріли

Горіння трьох трансформаторів спостерігається на Луганській ТЕС у м. Щасті Луганської області у вівторок, є загроза розповсюдження пожежі ще на три, повідомляється у Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 14:30 на території ТЕС у м. Щасті спостерігається горіння трьох трансформаторів (в кожному по 40 тонн масла), при подальшому розливі горючого масла існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу (ще три трансформатори). Особовий склад та техніка ДСНС в повній готовності знаходяться на безпечній відстані. Обстріли не припиняються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, о 12:34 в м. Щасті внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території сталося влучення снаряда в трансформатор на території ТЕС із подальшим загорянням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор. До місця пожежі було скеровано пожежно-рятувальні підрозділи.

Днем раніше Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання внаслідок зупинення роботи Луганської ТЕС у результаті пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ та 220 кВ після інтенсивного обстрілу міста російськими найманцями. Поліція обмежила в'їзд транспорту до міста.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) запропонувала визнати обстріл м. Щастя та пошкодження Луганської теплоелектростанції надзвичайною ситуацією державного рівня. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай із посиланням на позицію Комісії ТЕБ та НС повідомив, що артилерійські обстріли Щастя були точковими і мали на меті знищення критичної інфраструктури.