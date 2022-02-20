Події

14:43 20.02.2022

У британської королеви Єлизавети II виявлено коронавірус

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У британської королеви Єлизавети II виявлено коронавірус

Позитивний результат дав тест на коронавірус у британської королеви Єлизавети II, повідомляє в неділю Associated Press з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

У заяві наголошується, що у королеви з'являються слабкі симптоми, схожі з простудним захворюванням.

Королева, якій зараз 95 років, продовжує виконувати обов'язки в щадному режимі.

Єлизавета II зробила два щеплення і один раз пройшла ревакцинацію від COVID-19. Її старший син принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла нещодавно перехворіли на коронавірус.

Теги: #єлизавета #коронавірус
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