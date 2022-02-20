Події

11:29 20.02.2022

Австралія висловлює підтримку Україні і занепокоєна кібератаками - посол

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Австралія висловлює підтримку Україні і занепокоєна кібератаками - посол

Посол Австралії в Україні Брюс Едвардс опублікував повідомлення, в якому висловлює підтримку суверенітету України і занепокоєння з приводу кібератак.

"Сьогодні разом з українським міністром Дмитром Кулебою я підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Австралія глибоко занепокоєна кібератаками на українські мережі і погодилася на двосторонній кібердіалог і подальше навчання з кібербезпеки в Австралії", - написав посол у своєму Твіттері в неділю.

Теги: #австралiя #кібератаки
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