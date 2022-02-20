Австралія висловлює підтримку Україні і занепокоєна кібератаками - посол

Посол Австралії в Україні Брюс Едвардс опублікував повідомлення, в якому висловлює підтримку суверенітету України і занепокоєння з приводу кібератак.

"Сьогодні разом з українським міністром Дмитром Кулебою я підтвердив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Австралія глибоко занепокоєна кібератаками на українські мережі і погодилася на двосторонній кібердіалог і подальше навчання з кібербезпеки в Австралії", - написав посол у своєму Твіттері в неділю.