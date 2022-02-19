Україна не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом, а прагне миру

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом і прагне миру, повідомила пресслужба президента України.

"Те, що відбувається зараз на Донбасі, - це спроба Росії спровокувати наші Збройні сили на відповідні дії, але Україна хоче миру і не має наміру просуватися на окуповані території силовим шляхом", - сказано в повідомленні.

Водночас, Данілов зазначив, що Україна готова для деескалації воєнного конфлікту вести переговори з РФ, але не з підтримуваними нею формуваннями на окупованих територіях (ЛДНР – ІФ). "Адже "переговори з людьми, які нічого не вирішують, – це марна трата часу", вважає секретар РНБО.

"Ми не можемо вести переговори з людьми, які не ухвалюють жодних самостійних рішень – усі рішення приймаються лише в Москві. Ви знаєте, що Володимир Олександрович Зеленський зробив заяву, що він у будь-який час готовий зустрітися з Путіним для того, щоби проводити ці переговори. Сьогодні, на жаль, вони відмовляються від цих переговорів", – сказав він.

Також Данилов наголосив, що Україна виступає за виконання Мінських домовленостей за певною логікою, а не так, як хоче Росія.