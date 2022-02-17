Російські найманці на Донбасі з початку доби 29 разів порушили режим тиші, одного військовослужбовця поранено

Станом на 11:00 поточної доби, 17 лютого, російські найманці в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 29 разів порушили режим тиші, зокрема 27 - із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь, повідомив штаб ООС.

У районі Новотошківського російські найманці відкривали вогонь із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Біля Водяного позиції підрозділів ОС обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Трудівського вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, біля Старогнатівки - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку Старого Айдара та Мар'їнки вели вогонь із мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Південного та Майорська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів, у напрямку Лобачевого - з мінометів калібру 82 мм, біля Новоселівки Другої - з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Луганська окупанти відкрили вогонь із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, біля Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм, біля Світлодарська - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Троїцького вели вогонь із озброєння танка та мінометів калібру 120 мм та 82 мм, біля Попасної - зі станкових протитанкових гранатометів, біля Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Невельського і Шумів вели вогонь із мінометів калібру 120 мм, біля Повозванівки - з артилерії калібру 152 мм, біля Травневого - з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів, біля Авдіївки - із мінометів калібру 120 мм, біля Пісків - із мінометів калібру 82 мм.

Унаслідок дій ворога один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення, він перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Як повідомлялося, окупанти також обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області із застосуванням важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм. Унаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю дитячого садка, де в цей час перебували діти, троє співробітників дістали контузії. Крім того, було пошкоджено комунальну інфраструктуру, половина населеного пункту залишилася без електропостачання.