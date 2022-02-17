Події

13:09 17.02.2022

На Луганщині у двір ліцею, де перебували 30 учнів, потрапив снаряд

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На Луганщині у двір ліцею, де перебували 30 учнів, потрапив снаряд

У двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади потрапив снаряд, на момент обстрілу в навчальному закладі перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу, повідомляє пресслужба Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації (ВЦА).

"Сьогодні близько 10:25 ранку відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Зазначається, що станом на 11:10 вісім учнів і двоє співробітники персоналу перебувають у підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

Крім того, зафіксовано пряме потрапляння в господарську споруду одного з житлових будинків, пошкоджено приватний будинок на вул. Центральній.

"Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків", - ідеться у повідомленні.

Противник обстріляв вулиці Центральну, Первомайську, Ювілейну смт Врубівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше пресцентр штабу Операції об'єднаних сил повідомив, що внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб дістали контузій. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел у Луганській військово-цивільній адміністрації, внаслідок обстрілу постраждав дитячий садок на вул. Деповській, 22.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram повідомив, що російські найманці обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова в Луганській області, під обстріл потрапила станція, локомотивне депо та дитячий садок.

Внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській у четвер уранці постраждали дві жінки та один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей та 18 працівників.

В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" повідомили, що внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській у четвер уранці постраждали дві жінки та один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей та 18 працівників.

Теги: #ліцей #обстріл #попасна
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