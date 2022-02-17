Харківська облрада закликає мешканців регіону зберігати спокій і не піддаватись інформаційно-психологічним атакам

Депутати Харківської облради на позачерговій сесії закликали жителів регіону не піддаватися паніці та інформаційно-психологічним атакам.

"Звертаємося до жителів нашої області й усіх українців із закликом не поширювати панічні настрої, чутки та російську пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки й не підігрувати агресору. Наш спокій допомагає владі, дипломатам і силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців", - йдеться у зверненні.

Під час його обговорення виникла суперечка через фразу про повну підтримку депутатами зусиль президента України Володимира Зеленського та вітчизняних дипломатів.

"Будь ласка, викиньте цю "оду одобрямса". Ми хочемо також і про територіальну оборону підтримати звернення, і про безпеку, і про спокій. Ми хочемо це підтримати. Але, вибачте, коли вам хочеться подякувати президенту, пишіть йому "листа щастя", а за "вагнергейт" я дякувати президенту не збираюся", - заявила депутат від ЄС Галина Куц.

"Ми сьогодні просто зобов'язані підтримати президента Володимира Зеленського, на плечах якого тримається наша країна", - заявила у відповідь голова облради Тетяна Єгорова-Луценко та поставила звернення на голосування.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, "за" звернення проголосували 64 депутати (32 з "Блоку Кернеса - Успішний Харків", 13 - з "Слуги народу", 3 з ОПЗЖ та 15 з "Блоку Світличної "Разом"), проти - 0, утрималися 8 депутатів (7 із Європейської солідарності та 1 позафракційний).13 депутатів (зокрема 11 представників ОПЗЖ) не голосували.

Автори документа відзначають нагнітання ситуації з боку РФ (скупчення її військ та техніки, а також сухопутні та морські маневри поблизу українських кордонів), а також зусилля, що докладаються керівництвом України та світовими лідерами для врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.

"Російська влада загрожує Україні та Європі, висуваючи ультиматуми і вимагаючи так званих гарантій безпеки для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами інших держав. І наша влада, й провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, щоб врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом ...Наша держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів та вести конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національними інтересами чи суверенітетом", - йдеться у зверненні.

Його автори висловлюють підтримку зусиллям президента України Володимира Зеленського, вітчизняних дипломатів, а також Збройних Сил України та закликають усі політичні сили до єдності.

"Закликаємо всі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоби спільно протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну ситуацію всередині країни", - йдеться у зверненні.

Його автори також закликають підтримати загони тероборони та сприяти їх розвитку, не змінюючи при цьому звичного способу життя.

"Ми просимо всіх, хто має таку можливість та відповідний досвід, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їх розвитку. Водночас громадяни повинні продовжувати працювати, не змінювати свій звичний спосіб життя – це забезпечить нормальну економічну діяльність, а отже, і можливість збройних сил захищати Україну так, як потрібно, і стільки, скільки потрібно. Пам'ятайте, що в єдності – наша сила! Разом ми переможемо будь-якого ворога – і зовнішнього, і внутрішнього", - йдеться у зверненні.