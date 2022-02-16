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19:58 16.02.2022

Мін'юст України в 2022 році очікує на рішення міжнародних арбітражів за позовами "РусАла", Татарстану та бізнесмена Бойка

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Мін'юст України в 2022 році очікує на рішення міжнародних арбітражів за позовами "РусАла", Татарстану та бізнесмена Бойка

Міністерство юстиції у 2022 році очікує на винесення судових рішень за трьома міжнародними арбітражами проти України: "дочок" "РусАла" про Запорізький алюмінієвий комбінат (ЗАлК), Татарстану про "Укртатнафту" і бізнесмена Ігоря Бойка про Житомирську кондитерську фабрику "ЖЛ".

Відповідна інформація міститься у пояснювальній записці Мін'юсту до урядового розпорядження щодо продовження на 2022 рік оплати відібраних раніше юридичних радників у цих справах, яке Кабінет Міністрів затвердив на засіданні в середу.

Як зазначив Мін'юст, сума позовних вимог за позовом "дочок" "РусАла" нині становить $835 млн.

Відомство уточнило, що 1 липня 2021 року арбітражний трибунал виніс рішення про юрисдикцію та прийнятність, визнавши наявність у нього юрисдикції розглядати справу та задовольнивши частину позовних вимог. "Водночас позовну вимогу про ціноутворення електроенергії, суму якої було заявлено у розмірі понад $1 млрд, трибуналом було відхилено", - зазначило міністерство.

Мін'юст також спрогнозував, що за будь-якого рішення арбітражу воно буде оскаржене або позивачем, або відповідачем.

У разі Татарстану та Бойка сума позовних вимог у пояснювальній записці не зазначена.

Водночас Мін'юст уточнив, що 1 червня минулого року арбітраж за позовом Бойка виніс проміжне рішення про сплату відповідачем $0,8 млн. витрат на арбітраж протягом 30 днів, проте позивач не звертався із заявою про визнання та виконання цього проміжного рішення.

Як повідомлялося, доньки "РусАла" - компанії Emergofin B.V. та Velbay Holdings Ltd. – з кінця 2015 року судяться з Україною у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) щодо 68,01% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які повернули державі за рішенням українського суду після їх приватизації у 2006 році.

Як повідомлялося, у грудні 2015 року Ігор Бойко заявив про нібито рейдерське захоплення Житомирської кондфабрики. Фабрика, заснована у Житомирі в 1944 році, належала до трійки лідерів ринку. Загальна виробнича потужність підприємства становила 80 тис. тонн продукції на рік.

Татарстан з 2016 року судиться з Україною в міжнародному арбітражі, вважаючи незаконними рішення українських судів про позбавлення його частки в АТ "Укртатнафта" та примусове відновлення Павла Овчаренка головою правління АТ у 2007 році.

 

 

Теги: #рішення #міжнародний_суд
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