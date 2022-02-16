На Донбасі російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовано БПЛА

Російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню з початку доби, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. По околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь із мінометів калібру 82 мм", - ідеться в повідомленні.

Поблизу Лобачевого ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого зробив скидання пострілу ВОГ-17.

У бік Луганського та Мар'їнки противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил у результаті ворожих дій немає", - додали у штабі ООС.