Зеленський не бачить відведення російських військ від кордону з Україною - ВВС

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українська сторона не спостерігає відведення російських військ із боку РФ, попри відповідні заяви, повідомляє ВВС.

"Чесно кажучи, ми реагуємо на ті реалії, які у нас є, і ми поки що не бачимо жодного відходу. Ми щойно почули про це", - сказав Зеленський у коментарі ВВС на військовому полігоні у Рівненській області у відповідь на повідомлення з РФ щодо відведення частини військ від кордону.

Він додав, що коли війська виведуть, це побачать усі, не лише військові чи розвідка. "Але поки що це просто заяви", - наголосив глава держави.

Водночас він зазначив, що "всі нормальні люди очікують деескалації".

"Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це розпочалося не вчора. Це відбувається вже багато років", - сказав Зеленський.