Події

07:03 16.02.2022

Ситуація в районі проведення ООС стабільна без істотних змін

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Ситуація в районі проведення ООС стабільна без істотних змін

Ситуація в зоні проведення ООС залишається стабільною, російські найманці на Донбасі з початку поточної доби, 15 лютого, 4 рази порушили умови режиму припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у вівторок увечері у Facebook.

Водночас повідомляється, що противник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню. "Окупаційні війська здійснюють обстріл позицій Збройних сил України", – йдеться у зведенні, станом на 22.00.

Зокрема, з початку доби з боку російських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – сказано у зведенні.

Наголошується, що Об'єднані сили виконують взяті на себе зобов'язання щодо дотримання Мінських домовленостей та готові до своєчасного та адекватного реагування на потенційні загрози з боку супротивника.

 

 

Теги: #оос
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