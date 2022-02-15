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23:49 15.02.2022

Байден: Ми маємо дати дипломатії всі шанси на успіх, але Захід не приноситиме в жертву основні принципи

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Байден: Ми маємо дати дипломатії всі шанси на успіх, але Захід не приноситиме в жертву основні принципи

Треба дати дипломатії всі шанси на успіх, але Захід не приноситиме в жертву основні принципи, заявив президент США Джо Байден.

"Учора російський уряд публічно запропонував продовжувати дипломатію. Я згоден: ми повинні дати дипломатії всі шанси на успіх, і я вважаю, що є реальні шляхи вирішити наші відповідні занепокоєння щодо безпеки", - сказав Байден, під час виступу в Білому Домі у вівторок.

За його словами, США надали конкретні ідеї щодо створення безпекового середовища в Європі.

"Ми пропонуємо нові заходи контролю над озброєннями, нові заходи транспарентності, нові заходи зі стратегічної стабільності. Ці заходи застосовуються до всіх сторін: і НАТО, і Росії", - пояснив Байден.

Водночас президент наголосив, що Захід не приноситиме в жертву основні принципи.

"Нації мають право на суверенітет і територіальну цілісність, вони мають свободу обирати свій курс і вибирати, з ким їм асоціюватися. Але це все ж таки залишає багато простору для дипломатії та деескалації", - заявив Байден.

Він запевнив, що США продовжать дипломатичні зусилля у тісних консультаціях із партнерами-союзниками.

 

 

Теги: #росія #захід #дипломатія
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