15 лютого: Яке сьогодні свято

15 лютого відзначають Міжнародний день операційної медичної сестри, День зав'язування вузликів на щастя, Міжнародний день дітей, хворих на рак. В Україні – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав і День кіберспорту, у Китаї – свято ліхтарів, у США – Президентський день, у Канаді – День національного прапора. Православна церква святкує Стрітення Господнє, а єврейському календарі – Пурім-катан. Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні

15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відповідно до Указу президента країни від 11 лютого 2004 року. Цей день присвячений роковинам виведення радянських військ з Афганістану.

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Міжнародний день боротьби з раком у дітей, щорічно 15 лютого відзначають багато країн планети. Ця дата вперше з'явилася у календарі 2001 року з ініціативи Всесвітньої конфедерації батьків дітей, хворих на рак. Перший Міжнародний день було проведено 15 січня в Люксембурзі, проте потім було ухвалено рішення перенести дату на місяць пізніше. Сьогодні День дітей, хворих на рак, проводиться у понад 90 країнах під патронатом Міжнародного товариства дитячих онкологів.

Актуальність проблеми, якій присвячено День, на жаль, зростає. За даними ВООЗ, щорічно у світі близько 215 тисяч дітей молодше 15 років хворіють на рак, і ще 85 тисяч – від 15 до 19 років. При цьому щороку близько 100 тисяч дітей помирають від раку.

Міжнародний день операційної медсестри

Дата тісно пов'язана з іншим професійним святом, яке відзначається 12 травня – Днем медсестри, проте присвячено праці саме тих медичних сестер, які працюють і рятують життя людей разом із лікарями в операційних. Заснований у 2009 році Міжнародною асоціацією операційних медсестер.

Стрітення Господнє

Стрітення — християнське свято, яке відзначається у православ'ї, католицизмі та деяких протестантських конфесіях, зокрема й у лютеранстві. Православною церквою вважається одним із двонадесятих свят. Встановлено на згадку про знаменну для християн подію — зустріч у Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном. Це одне з 12 головних церковних свят на рік. Стрітення - значить "зустріч", зустріч із Господом. У народі ще день назвали "Громниці".

Пурім-катан

Пурім-катан (чи малий Пурім) — своєрідна підготовка до головного свята, яке відбудеться за місяць. Але за традиціями святкування він все ж таки має деякі відмінності. Так, у Пурім-катан не читають сувоя Естер, молитви "Таханун", не носять шелахмунес. Цього дня заведено влаштовувати святкове застілля, звичайно, не таке багате, як у Великий Пурім, а також — важливо радіти і веселитися.

У цей день:

1902 - Відкрита перша лінія Берлінського метро;

1922 - У Гаазі було відкрито перше засідання Міжнародного суду;

1926 - Найдовша в історії парламентська промова. Депутат Мартінсон у Державній думі Естонії говорив 11 годин;

1931 - Вийшов перший фільм про Дракулу;

1965 - У Канаді введено новий прапор - червоно-білий з кленовим листом;

1969 - Роберт Едвардс з Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 - У Великій Британії офіційно ввели десяткову систему заходів і величин;

1978 - У Лас-Вегасі Леон Спінкс виграв бій у Мухаммеда Алі і завоював титул абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій ваговій категорії;

1989 — У Києві утворили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні".

Іменини: Василь.