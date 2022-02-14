Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться - міністр інфраструктури України

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що про блокаду портів Чорного моря зараз не йдеться, водночас рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки залишаються чинними.

"Українське небо відкрите, порти у Чорному морі працюють у штатному режимі — продовжуємо забезпечувати стабільну роботу інфраструктурної галузі...По-друге, сьогодні буде завершено обстеження морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Наразі попередньо оголошені глибини в цьому районі на рівні 15-22 метрів підтверджено, тому рекомендації щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними", - написав Кубраков на своїй сторінці у Facebook у понеділок увечері.

Також він зазначив, що після отримання повних результатів вся необхідна інформація буде розіслана суднам.

"Про блокаду портів Чорного моря поки що не йдеться. Підтвердженням тому є те, що буквально годину тому із зернового термінала Neptune у порту Південний новим коридором пройшов балкер MV Melia", - повідомив міністр.

Кубраков наголосив, що зараз це перше судно класу Panamax, яке успішно скористалося зазначеним маршрутом.

13 лютого Міністерство інфраструктури повідомило про завершення роботи щодо визначення морського коридору для безпечного плавання суден. Роботи проводяться у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України,

Через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендується використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західним кордоном району навчань РФ і південно-східним краєм Дністровської банки.

"На національних морських навігаційних картах України №3201 та №3407 зазначені глибини у цьому районі за результатами гідрографічних робіт 2017 року. Згідно з цими промірами глибини становлять від 15 до 22 метрів", - зазначає міністерство.

Суднам, що прямують до портів Одеської затоки, рекомендується при плаванні дотримуватися ізобати глибин 20 метрів, зазначених на чинних навігаційних картах, зазначає Мінінфраструктури.