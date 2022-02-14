Події

20:26 14.02.2022

У МАУ заявляють, що компанія продовжить здійснювати рейси без змін

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У МАУ заявляють, що компанія продовжить здійснювати рейси без змін

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) продовжуватиме виконання рейсів згідно чинного розкладу, повідомляє пресслужба компанії.

"Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" продовжуватиме виконання рейсів згідно з чинним розкладом, оперуючи 16 середньо магістральними літаками без змін у розкладі. Зокрема, без коректив виконуються сьогоднішні вечірні рейси та рейси ранкового розльоту завтра", - йдеться у повідомленні компанії.

У МАУ зазначили, що збереження операційної роботи стало можливим завдяки конструктивному діалогу між партнерами МАУ та взаємодії з урядом України.

"Квитки на рейси МАУ та партнерів знаходяться у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Авіакомпанія регулярно повідомлятиме про будь-які можливі зміни у своїй роботі", - додали в авіакомпанії.

Теги: #мау #авіакомпанія #рейси
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