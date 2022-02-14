Канцлер ФРН розпочинає турне, під час якого відвідає Україну та Росію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розпочинає в понеділок турне, під час якого проведе переговори спочатку в Україні, а на день пізніше - в Росії.

Планується, що Шольц у Києві зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. В Офісі президента України зазначили, що "візит федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність та підтримку України під час безпекових викликів для всієї Європи".

У РФ у Шольца у вівторок заплановані переговори із президентом РФ Володимиром Путіним.

У свою чергу, джерело у відомстві федерального канцлера ФРН заявило в неділю, що в Німеччині чекають від Росії "конкретних кроків щодо деескалації ситуації", повідомило, що Шольц говоритиме про це з Путіним.

За словами джерела, канцлер має намір обговорити в Москві цілу низку тем, зокрема питання роботи громадської організації "Петербурзький діалог". Раніше Москва оголосила три НУО, що входять до "Діалогу", небажаними, через це німецький оргкомітет "Петербурзького діалогу" скасував низку заходів і сам щорічний форум організації.

Раніше у лютому канцлер ФРН здійснив візит до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Джо Байденом. За підсумками зустрічі Байден заявив, що основною темою переговорів двох лідерів стала "єдина реакція на стримування загроз з боку Росії щодо України, а Шольц підтвердив готовність запровадити жорсткі антиросійські санкції у разі "агресії проти України".