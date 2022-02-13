У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", яких викликав раніше для надання медичної допомоги для своєї матері. Ніхто не постраждав.

"12 лютого 2022 р. о 12:24 до служби "103" надійшов виклик до 89-річної жительки м. Харкова. Молодий чоловік розповів диспетчеру, що його літня мати помирає і потребує допомоги. Ніхто не постраждав", - повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Фейсбуці.

Як повідомляється, під час проведення огляду хворий чоловік був у стані алкогольного сп'яніння і почав агресивно поводитися, перешкоджати огляду і навіть намагався напасти на медиків з ножем.

"Фельдшер встиг натиснути тривожну кнопку. На місце надзвичайної події через лічені хвилини прибув наряд поліції, який зафіксував факт і обставини нападу", - повідомив у центрі.

Наразі йде перевірка.

Також наголошується, що хворій жінці все ж надали екстрену медичну допомогу, незважаючи на обставини.