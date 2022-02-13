Події

11:07 13.02.2022

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

1 хв читати
У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", ніхто не постраждав

У Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння скоїв напад на лікарів "швидкої допомоги", яких викликав раніше для надання медичної допомоги для своєї матері. Ніхто не постраждав.

"12 лютого 2022 р. о 12:24 до служби "103" надійшов виклик до 89-річної жительки м. Харкова. Молодий чоловік розповів диспетчеру, що його літня мати помирає і потребує допомоги. Ніхто не постраждав", - повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Фейсбуці.

Як повідомляється, під час проведення огляду хворий чоловік був у стані алкогольного сп'яніння і почав агресивно поводитися, перешкоджати огляду і навіть намагався напасти на медиків з ножем.

"Фельдшер встиг натиснути тривожну кнопку. На місце надзвичайної події через лічені хвилини прибув наряд поліції, який зафіксував факт і обставини нападу", - повідомив у центрі.

Наразі йде перевірка.

Також наголошується, що хворій жінці все ж надали екстрену медичну допомогу, незважаючи на обставини.

 

Теги: #харків #швидка_допомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 11.02.2022
Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

20:06 11.02.2022
Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

10:52 11.02.2022
Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

21:44 10.02.2022
Людина, яка здалася поліції у зв'язку з ДТП за участю кортежу Ярославського, не була на місці події – джерело

Людина, яка здалася поліції у зв'язку з ДТП за участю кортежу Ярославського, не була на місці події – джерело

19:17 08.02.2022
У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

07:33 08.02.2022
Депутат Харківської міськради самовільно захопив земельну ділянку

Депутат Харківської міськради самовільно захопив земельну ділянку

16:31 05.02.2022
Учасники маршу єдності пройшли центральною вулицею Харкова та проводять віче

Учасники маршу єдності пройшли центральною вулицею Харкова та проводять віче

08:26 05.02.2022
Будівництво нових станцій метро у Харкові розпочнеться весною

Будівництво нових станцій метро у Харкові розпочнеться весною

08:00 05.02.2022
Харківський адмінсуд відмовився забороняти Марш єдності

Харківський адмінсуд відмовився забороняти Марш єдності

07:32 05.02.2022
Двоє харків'ян затримані за вимагання неіснуючого боргу $65 тис.

Двоє харків'ян затримані за вимагання неіснуючого боргу $65 тис.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

У Луганській області в результаті вибуху в кафе постраждали понад 10 людей

В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

Минулої доби російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

Армія абсолютно готова до відсічі та не віддасть українські землі - заява міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ

ОСТАННЄ

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

У Луганській області в результаті вибуху в кафе постраждали понад 10 людей

В Україні за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 8 288 людей, 140 померли

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 410 млн

Україна й Туреччина обговорили ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів

Канада тимчасово переводить своє посольство з Києва до Львова

Минулої доби російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

KLM оголосила про зупинення польотів в Україну

Кулеба: Санкції ЄС і США є фактором стримування РФ від подальшої агресії і можуть завдати істотних збитків російській економіці

Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА