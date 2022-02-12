Події

20:02 12.02.2022

Шмигаль: Панічні настрої – подарунок для ворога

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Шмигаль: Панічні настрої – подарунок для ворога

Дезінформація із нагнітанням паніки є найбільш небезпечним елементом гібридної війни, яку веде Росія, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні, оприлюдненому в суботу.

"Війна, яка ведеться проти нас – це не лише солдати та зброя. Вона має багато вимірів: газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдо мінування об'єктів інфраструктури, проплачені мітинги та псевдо мітинги. Це все – елементи гібридної війни "І найстрашніший з них - дезінформація з нагнітанням паніки. Ми живемо у світі швидкого поширення інформації, коли панічні настрої для ворога є подарунком. Саме паніка краще за танки і автомати знищує держави", - наголосив він.

Він додав, що Збройні сили України повністю готові до захисту країни будь-якої миті та забезпечені всім необхідним, від палива до озброєнь.

"Це не 2014 рік, а 2022-й. Наша армія сильна, наша позиція на міжнародній арені сильна, ми сьогодні економічно сильні, бюджет виконується, залишки на казначейському рахунку стабільно високі, міжнародні резерви – 29 млрд доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогові", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також зазначив, що міжнародні партнери продемонстрували свою підтримку України не на словах, а насправді, і їх допомога щодня посилює українську армію та економіку, а також позиції України на міжнародній арені.

"Наші міжнародні партнери показали свою підтримку не на словах, а насправді. Їх допомога щодня посилює нашу армію, нашу економіку, наші позиції на міжнародній арені. Такого єднання провідних демократій світу не було вже десятки років. І наш ворог це бачить і намагається розкачати корабель зсередини, налякати нас, роз'єднати нас, українців… Ми щодня стаємо сильнішими оборонно, економічно, політично… Єдине, що нам сьогодні дійсно потрібно – не піддаватися гібридним провокаціям ворога та дезінформації… Наша армія готова, наша армія сильна, наша армія мужня. Такими повинні бути і ми. Наші солдати повинні відчути, що за ними теж стоїть сила - сильний духом, мудрий, єдиний український народ. Довіряйте своїй державі, довіряйте своїй армії, вірте в Україну. Тільки разом ми непереможні", - закликав прем'єр.

 

 

Теги: #звернення #шмигаль
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