Події

15:02 11.02.2022

Коболєв повідомив ДБР про від'їзд за кордон до 5 березня

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Коболєв повідомив ДБР про від'їзд за кордон до 5 березня

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив Державне бюро розслідувань (ДБР) про намір відвідати США та ЄС з ділових та сімейних питань у період із 12 лютого до 5 березня з ціллю планування Бюро будь-яких слідчих або процесуальних дій стосовно нього.

"Учора мій адвокат повідомив слідчих ДБР про моє заплановане перебування за кордоном з метою бізнесу (США та Велика Британія) та сімейного відпочинку на період шкільних канікул (ЄС). Про всяк випадок. Раптом хтось неправильно зрозуміє причину моєї відсутності", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Залишаюся завжди відкритим для співпраці зі слідством у рамках закону", - додав Коболєв.

Як повідомлялося, ДБР 1 лютого здійснило обшуки у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України", АТ "Укртрансгаз" та керівників приватних підприємств у рамках розслідування справи за фактом незаконного відчуження у 2020 році 305 млн куб. м природного газу на 2,2 млрд грн.

Зі свого боку ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв підтвердив, що обшуки у нього відбувалися у справі про передачу АТ "Укртрансгаз" на підставі низки судових рішень 305 млн куб. м газу ТОВ "Профі Газ". Він вважає ці дії правоохоронних органів політично мотивованими.

Теги: #коболєв #дбр #відїзд
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