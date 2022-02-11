Події

11:24 11.02.2022

На Кіровоградщині викрито групу медпрацівників, які організували схему фальсифікації COVID-сертифікатів

2 хв читати
На Кіровоградщині викрито групу медпрацівників, які організували схему фальсифікації COVID-сертифікатів

Служба безпеки України під час комплексних заходів із протидії системним загрозам у сфері охорони здоров'я викрила схему підроблення міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у Кіровоградській області, повідомляє пресслужба СБУ в п'ятницю.

"За даними слідства, організували протиправну діяльність двоє сімейних лікарів однієї з районних поліклінік області. Вони залучили до оборудки також медичну сестру цього ж медзакладу. Жінка визначала серед пацієнтів тих, хто вагався у вакцинації. Усім, хто мав застереження проти щеплень, пропонувала сплатити 3 тис. грн та отримати сертифікат, оминувши саму процедуру (вакцинації – ІФ)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що після отримання коштів лікарі вносили персональні дані начебто вакцинованої особи у журнал реєстрації вакцинованих та до електронної системи охорони здоров'я eHealth без проведення щеплення.

"Цим протиправним "бізнесом" медпрацівники займалися понад рік. Щомісяця вони вносили до 50 фейкових записів про вакцинацію громадян. Така діяльність дала їм змогу заробити до 2 млн грн", - наголошують у спецслужбі.

Уточнюється, що під час обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили журнали реєстрації вакцинованих осіб та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

"Наразі планується повідомлення зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України", - наголосили в СБУ.

Там нагадують, що за виготовлення та використання підроблених документів, зокрема результатів тестів та сертифікатів про вакцинацію COVID-19, в Україні передбачено і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

Теги: #підробка #сертифікати
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 25.01.2022
Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

12:16 10.01.2022
У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

10:54 10.01.2022
Власниці харківського турагентства загрожує до 6 років ув'язнення за продаж підробленого результату ПЛР-тесту на COVID-19

Власниці харківського турагентства загрожує до 6 років ув'язнення за продаж підробленого результату ПЛР-тесту на COVID-19

16:58 09.01.2022
У Львівському аеропорту викрили українку з підробленим хорватським паспортом

У Львівському аеропорту викрили українку з підробленим хорватським паспортом

16:13 04.01.2022
На Закарпатті викрили підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію - СБУ

На Закарпатті викрили підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію - СБУ

09:46 28.12.2021
В аеропорту "Бориспіль" за п'ять днів виявили 35 підроблених COVID-сертифікатів

В аеропорту "Бориспіль" за п'ять днів виявили 35 підроблених COVID-сертифікатів

11:34 25.12.2021
Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

07:10 21.12.2021
На порталі "Дія" доступні COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тесту, про одужання та для дітей

На порталі "Дія" доступні COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тесту, про одужання та для дітей

11:39 16.12.2021
Нацкомісія зі стандартів держмови за 5 місяців видала 72,7 тис. сертифікатів про рівень володіння українською

Нацкомісія зі стандартів держмови за 5 місяців видала 72,7 тис. сертифікатів про рівень володіння українською

14:54 14.12.2021
СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів: недостовірні дані вносили до eHealth та "Дії"

СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів: недостовірні дані вносили до eHealth та "Дії"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уночі в готелі та вдома в Ярославського відбулися обшуки у зв'язку з ДТП за участю кортежу бізнесмена

США закликають своїх громадян якнайшвидше залишити Україну: воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час

Байден закликав громадян США залишити Україну

В Україні за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 20 850 осіб, 236 померли

Радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів

ОСТАННЄ

Суд розпочав розгляд апеляцій на запобіжний захід Порошенку у "вугільній справі"

ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

Під головуванням Зеленського в Харкові 11 лютого відбудеться Конгрес місцевих і регіональних влад

МКЧХ направив в ОРДЛО понад 3 тонни гуманітарного вантажу

Депутати "Слуги народу" пропонують у 2-10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто

Біля будівлі Апеляційного суду розпочалася акція на підтримку Порошенка

Уночі в готелі та вдома в Ярославського відбулися обшуки у зв'язку з ДТП за участю кортежу бізнесмена

Естонія надає понад 300 тис. євро на гуманітарну допомогу жителям сходу України

США закликають своїх громадян якнайшвидше залишити Україну: воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час

Французький вірусолог Люк Монтаньє, який відкрив ВІЛ, помер на 90-му році життя

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА