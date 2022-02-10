Події

21:34 10.02.2022

Київ не звертався до Тбілісі з вимогою передати Саакашвілі Україні

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Київ не звертався до Тбілісі з вимогою передати Саакашвілі Україні

Українська сторона не зверталася до Тбілісі з проханням чи вимогою передати їй затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який нині є українським громадянином, заявив голова панівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

"Саакашвілі - головний біль для українців, звичайно ж, менший (ніж для Грузії), оскільки там у нього немає такого ресурсу - тут він вождь опозиції, там він не вождь опозиції, але все ж таки і для них він головний біль. Виходячи з цього, жодного інтересу навіть не видно з українського боку, щоб вони попросили нас передати їм Саакашвілі", - заявив Кобахідзе у четвер увечері в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".

При цьому лідер "Грузинської мрії" зазначив, що Саакашвілі останні роки, коли керував опозицією з Києва, був "постійним джерелом поляризації та деструкції". "Перебуває у в'язниці - заспокоїлася країна", - зазначив Кобахідзе.

На його думку, на сьогодні політична ситуація в Грузії набагато спокійніша і менш напружена, ніж була ще кілька місяців або рік тому.

"Причин цього спокою кілька і серед них важливим фактором є те, що Саакашвілі перебуває у в'язниці", - наголосив Кобахідзе.

 

 

Теги: #україна #саакашвілі #грузія #позиції
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