Стефанішина: За два роки підтримка населенням курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію суттєво збільшилась

За два роки підтримка українцями курсу країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію суттєво збільшилась, заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"За два роки кампанії суттєво збільшилася підтримка населенням нашого курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Це свідчить про підвищення рівня обізнаності суспільства", - сказала вона на конференції державних органів влади "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз" у четвер у Києві.

Стефанішина наголосила, що згідно з соціологічними опитуваннями, поляризація суспільства в цьому питанні дуже мала.

У свою чергу міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що подальша реалізація комунікаційної кампанії дасть змогу в майбутньому здійснити кроки щодо збільшення залучення українців до європейського вектору розвитку країни.

Урядова кампанія EUКраїна розповідає про шість базових європейських цінностей, розкриває практичний зміст євроінтеграції та переваги і можливості, які з'являються у житті українців завдяки інтеграції нашої країни до ЄС.