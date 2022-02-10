Події

07:55 10.02.2022

Понад 100 танків, розміщених поза виділеними місцями зберігання, зафіксовано за добу в ОРДЛО

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Понад 100 танків, розміщених поза виділеними місцями зберігання, зафіксовано за добу в ОРДЛО

На трьох полігонах в окремих районах Донецької та Луганської областей СММ ОБСЄ виявила 102 танки розміщені поза виділеними місцями зберігання, повідомляється у щоденному звіті №30/2022 Спеціальною моніторинговою місією.

"Місія зафіксувала 102 танки на трьох полігонах у н.п. Покровка (36 км на схід від Донецька), н.п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) і поблизу Тернового", - йдеться у звіті.

Зазначається, що 5 лютого під час повітряного спостереження було виявлено 17 танків невстановленого типу на полігоні поблизу Покровки, де також розміщено 17 бойових броньованих машин. Того ж дня спостерігачі зафіксували 27 танків на полігоні біля Круглика та дев'ять – на полігоні у Тернового.

На полігоні поблизу Тернового 7 лютого безпілотник СММ виявив 49 танків: Т-72 – 39 одиниць, Т-64 – 10 одиниць. Також на цьому полігоні окупаційних військ також розташована реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) і десять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених з порушенням ліній відведення.

 

 

 

Теги: #танки #обсє #ордло
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