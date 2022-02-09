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11:52 09.02.2022

ЄС погодив низку санкцій, які буде швидко втілено в життя у разі військової агресії РФ проти України, - глава МЗС Іспанії

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ЄС погодив низку санкцій, які буде швидко втілено в життя у разі військової агресії РФ проти України, - глава МЗС Іспанії

Європейський Союз погодив цілу низку санкцій, які буде дуже швидко втілено у життя у разі військової агресії РФ проти України, повідомив міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено.

"Єдність у діалозі також ґрунтується на єдності, якщо буде потреба у застереженні та запобіганні. Ми, європейські партнери, вже узгодили цілу низку дуже важливих санкційних заходів, які буде втілено в життя дуже швидко у разі, якщо станеться ця військова агресія щодо України. Звісно, це не той сценарій, який ми хотіли б бачити, але ми до нього готові й готові до нього разом", - сказав Альбарес на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у середу.

Водночас міністр звернув увагу на те, що цих санкцій не впроваджуватимуть заздалегідь, оскільки вони є застереженням для РФ.

"Цих санкцій не впроваджуватимуть заздалегідь, вони є застереженням. Наша мета - знайти рішення, які дадуть змогу захистити безпеку всіх європейських держав, також захищаючи ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне право - це суверенітет, територіальна цілісність держав, заборона використання сили або заборона загрози використання сили", – пояснив Альбарес.

Він наголосив, що політика Іспанії та ЄС свідчить про те, що цю кризу потрібно вирішувати через діалог.

"Нині час дипломатичних зусиль, це час переговорів, треба працювати над цим, а не над якимись гіпотетичними сценаріями, які поки що зовсім не відповідають реальності", - вважає глава МЗС Іспанії.

Альбарес додав, що наразі дипломатичні зусилля мають усі шанси на успіх.

Міністр зазначив, що напружена ситуація, що склалася навколо України, зайняла дуже важливу частину його переговорів із Кулебою, і він повторив главі українського МЗС запевнення у підтримці Іспанією суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо концентрацію російських військ у безпосередній близькості до кордонів з Україною. Але ми впевнені, що цю ситуацію потрібно вирішувати через діалог. Ми працюємо разом із нашими партнерами для того, щоб підтримати ці дипломатичні зусилля і в межах ЄС, і в межах НАТО та ОБСЄ", - сказав Альбарес.

Теги: #рф #єс #санкції #альбарес_хосе
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