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19:20 06.02.2022

Нові санкції проти РФ торкнуться економіки КНР - радник президента США

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Нові санкції проти РФ торкнуться економіки КНР - радник президента США

Санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну торкнуться і Китаю, при цьому недотримання КНР цих санкцій також спричинить штрафні заходи, заявив у неділю телеканалу NBC радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Санкції, які ми введемо, матимуть ефект і на Китай, тому що вони будуть і проти фінансової системи Росії, яка, звісно, зокрема взаємодіє з економікою Китаю", - сказав він.

"У Китаю буде вибір: дотримуватись чи ні санкцій. Якщо він обере їх недотримання, то, звичайно, будуть передбачені штрафи", - продовжив Салліван.

Радник президента США зазначив, що, на думку Вашингтона, негативні наслідки можливого вторгнення РФ в Україну торкнуться і Китаю.

Також Салліван сказав, що не має у своєму розпорядженні прямих свідчень того, чи порушувалася тема України на зустрічі в Пекіні президента РФ Володимира Путіна і голови КНР Сі Цзіньпіна.

 

 

Теги: #сша #китай #росія #санкції
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