Події

20:26 04.02.2022

Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру: Ви – наші герої

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Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру: Ви – наші герої

Президент України Володимир Зеленський подякував українській збірній з футзалу після півфінального матчу Євро-22 за гру, назвавши гравців героями.

"Хлопці, дякую за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні!", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.

У півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ. У неділю українська команда о 15:30 зіграє проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.

 

Теги: #президент #футзал #олімпіада
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