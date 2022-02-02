Глава МЗС Великої Британії, яка заразилася коронавірусом, обіцяє незабаром відвідати Україну та Росію

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка через зараження коронавірусом COVID-19 скасувала візит в Україну, заявила, що за першої ж нагоди вирушить до Києва, а також планує незабаром відвідати Москву.

"Вона висловила глибокий жаль у зв'язку з тим, що не змогла цього тижня відвідати Україну, але сподівається перенести цей візит на найближчий час. Вона також сказала, що незабаром планує відвідати Москву", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті МЗС Великої Британії за підсумками розмови Трасс з українським колегою Дмитром Кулебою.

Сама Трасс також написала у Twitter, що вирушить в Україну "найближчим часом".

Глави МЗС Великої Британії та України обговорили, зокрема, "як рішуча відповідь Кремлю зараз допоможе стримати нинішню і майбутню російську агресію".

Минулого понеділка Трасс повідомила, що заразилася коронавірусом і в період ізоляції працюватиме з дому. Саме тому вона не змогла супроводжувати прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона під час його візиту в Україну у вівторок, як планувалося раніше.

В офісі прем'єра 30 січня повідомили, що Трасс у найближчі два тижні здійснить візит до Москви.