Події

15:11 02.02.2022

Американський бабак Філ передбачив ще шість морозних тижнів

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Американський бабак Філ передбачив ще шість морозних тижнів

Знаменитий бабак Філ з американського міста Панксатоні в середу передбачив жителям США ще шість тижнів зими.

Згідно з традицією, якщо 2 лютого бабак бачить свою тінь, виходячи з норки, лякається і ховається назад, то попереду ще шість морозних тижнів. Саме це і сталося на церемонії 2022 року в Панксатоні (штат Пенсільванія).

Присутні глядачі зраділи такому прогнозу і почали скандувати: "Ще шість тижнів".

Цього року туристи нарешті змогли відвідати церемонію, вихід Філа з норки супроводжувався піснями й танцями. У 2021 році церемонія відбулася в закритому форматі через обмеження проти коронавірусу, однак трансляцію події дивилися близько 15 тис. людей. Також на місці проведення було близько 150 картонних туристів. У 2022 році таких суворих обмежень не було, і на церемонії, судячи з онлайн-трансляції, були численні глядачі.

Філ є найзнаменитішим, але не єдиним бабаком, що бере участь у заході. Традиційно фестивалі проводять у кількох містах США та Канади, де місцеві бабаки віщують погоду. Однак цього року церемонія не відбулася в Міллтауні в штаті Нью-Джерсі з огляду на смерть бабака Мела незадовго до святкування Дня бабака.

У неділю в групі у Facebook, присвяченій Мелу, повідомили, що бабак "перетнув райдужний міст", і поки що тварину нікому замінити, а отже, у Міллтауні День бабака не відбудеться. У групі не повідомили, скільки років було Мелу.

Мел віщував погоду в Мілтауні протягом шести років. Його попередник, якого так само звали Мел, помер у 2015 році.

Водночас куратори Філа з Панксатоні стверджують, що йому щонайменше 136 років, і він робить передбачення з 1886 року завдяки тому, що п'є "еліксир життя".

Згідно з Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень, передбачення Філа не є особливо достовірними, оскільки за останні десять років вони збувалися у 40% випадків.

Традицію Дня бабака у Панксатоні підтримують члени організації "Близьке коло". Вони збираються в лісі Гобблерз-Ноб, надягнувши чорні пальта та циліндри. Бабака виймають з імпровізованої нори, після чого, як стверджують у "Ближньому колі", він повідомляє голові організації, буде зима довгою чи незабаром настане весна. Голова організації потім вказує, який із двох сувоїв із передбаченнями, що лежать перед ним, зачитати.

Уперше День бабака в Панксатоні офіційно відзначили 2 лютого 1887 року, а за рік до цього автор місцевої газети "Спіріт" Клаймер Фріс опублікував замітку, в якій оголошував 2 лютого Днем бабака. Традиція стала відома на весь світ завдяки фільму "День бабака" режисера Гаролда Реміса, який вийшов 1993 року.

Теги: #прогноз #бабак_філ
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