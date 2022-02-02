Росія може багато виторгувати у Байдена, якщо не нападатиме на Україну - Трамп

РФ може добитися значних поступок із боку нинішньої адміністрації США, якщо в результаті не чинитиме агресивних дій проти України, заявив колишній американський президент Дональд Трамп.

"Щонайменше, вони (РФ - ІФ) зможуть на переговорах отримати багато хорошого для себе. Якщо вони не вдадуться до дій (проти України - ІФ), то Байден віддасть їм усе", - припустив Трамп в інтерв'ю телеканалу Newsmax.

Коментуючи напружену обстановку між РФ та Україною, Трамп запевнив, що коли він був президентом США, то не допускав виникнення таких проблем.

Відповідаючи на запитання, що Росія планує щодо України, колишній президент заявив, що, на його думку, "схоже, що Росія піде на якісь дії". Він не став пояснювати, про які саме дії може йтися.