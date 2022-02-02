США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО

США готові розглянути можливість Росії переконатися, що на базах НАТО в Румунії та Польщі немає крилатих ракет Tomahawk, повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформованими агентствами, адміністрація президента США Джо Байдена проінформувала Кремль про те, що готова обговорити надання РФ можливості переконатися у відсутності наступальних крилатих ракет Tomahawk на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.

Зазначається, що таким чином США хочуть розвіяти побоювання Москви щодо того, що ракети можуть бути використані для нападу на Росію.

Як уточнив один із співрозмовників, будь-яка угода буде досягнута лише після обговорення з союзниками, особливо з Польщею та Румунією.

При цьому, за його словами, США чекають від Росії надання аналогічної інформації про деякі російські бази, на яких розміщено зброю наземного базування.