США готові надати РФ можливість перевірити наявність крилатих ракет на базах НАТО
США готові розглянути можливість Росії переконатися, що на базах НАТО в Румунії та Польщі немає крилатих ракет Tomahawk, повідомляє Bloomberg.
Згідно з інформованими агентствами, адміністрація президента США Джо Байдена проінформувала Кремль про те, що готова обговорити надання РФ можливості переконатися у відсутності наступальних крилатих ракет Tomahawk на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.
Зазначається, що таким чином США хочуть розвіяти побоювання Москви щодо того, що ракети можуть бути використані для нападу на Росію.
Як уточнив один із співрозмовників, будь-яка угода буде досягнута лише після обговорення з союзниками, особливо з Польщею та Румунією.
При цьому, за його словами, США чекають від Росії надання аналогічної інформації про деякі російські бази, на яких розміщено зброю наземного базування.