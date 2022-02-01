Данілов: Реалізація Мінських домовленостей може призвести до несподіваних наслідків

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав реалізацію Мінських домовленостей "дуже небезпечною річчю".

"Це дуже небезпечна річ, яка може призвести до несподіваних наслідків", - сказав Данілов в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, відповідаючи на питання щодо реалізації Мінських домовленостей.

"У нас уже один досвід був, коли наші військовослужбовці загинули біля Верховної Ради. Не радив би грати з (таким - ІФ) вогнем, як Мінські домовленості", - додав він.

"Та нісенітниця, яка написане в цих документах - повний нонсенс. Коли ми маємо війська агресора на своїй території і проводити вибори під дулом цих окупантів. Скажіть, як це може відбуватися? Це неможливо", - також заявив Данілов.

31 серпня 2015 року Верховна Рада України у першому читанні 265 голосами схвалила президентський законопроект про внесення змін до Основного закону країни щодо децентралізації влади.

Після цього під будівлею парламенту розпочалися зіткнення мітингувальників, які виступають проти голосування за цей законопроект, із правоохоронцями. В результаті зіткнень та кинутої у правоохоронців гранати загинули солдати термінової служби Національної гвардії України. Постраждали понад 120 правоохоронців та цивільних, зокрема, представники ЗМІ.