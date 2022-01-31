Домбровскіс прибуде до України у понеділок, плануються зустрічі зі Шмигалем та Зеленським

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс відвідає Україну з візитом 31 січня та 1 лютого.

Як повідомляє у понеділок пресслужба Європейської комісії, очікується, що 31 січня Домбровскіс зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими представниками уряду, після чого відбудеться зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

У вівторок, 1 лютого, Домбровскіс візьме участь у церемонії біля Стіни Пам'яті у Києві та обговорить проблеми безпеки у регіоні з представниками уряду.

"Його поїздка послідувала за оголошенням президента Урсули фон дер Ляєн про новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі EUR1,2 мільярда та візитом верховного представника/віцепрезидента Борреля на початку січня. Його візит підтверджує непохитну підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України" - зазначається у повідомленні.