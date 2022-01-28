Події

19:58 28.01.2022

У Білому домі у Байденів оселилася кицька на прізвисько Віллоу

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У Білому домі у Байденів оселилася кицька на прізвисько Віллоу

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл завели в Білому домі дворічну кицьку на прізвисько Віллоу, повідомляє в п'ятницю Associated Press.

"Віллоу облаштовується у Білому домі зі своїми улюбленими іграшками, ласощами. Тут багато простору, який треба обнюхати та досліджувати", - заявив представник першої леді США Джилл Байден Майкл Ла Роса.

Віллоу - зеленоока сіра кицька, яка раніше проживала на фермі в Пенсильванії. Вона отримала прізвисько на честь рідного міста першої леді США – Віллоу Гроув. Кішка справила сильне враження на дружину президента, коли застрибнула на сцену та перервала її виступ під час передвиборчої кампанії 2020 року.

У Білому домі не було кішок з 2009 року, тоді там мешкала кішка Джорджа Буша-молодшого Індія.

Віллоу стала третім вихованцем у родині Байденів. У грудні минулого року до сім'ї приєдналася німецька вівчарка на прізвисько Коммандер, яка стала подарунком на день народження президенту США від його брата Джеймса. Інший пес президента Мейджор був відправлений з Білого дому до приватного будинку Байдена у місті Вілмінгтон у штаті Делавер через свою агресивну поведінку. У березні 2021 року пес покусав двох людей – співробітника Секретної служби та співробітника Служби національних парків.

 

 

Теги: #сша #білий_дім
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