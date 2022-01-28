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16:30 28.01.2022

Український криголам "Ноосфера" вирушає у перший рейс до Антарктиди

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Український криголам "Ноосфера" вирушає у перший рейс до Антарктиди

Український криголам "Ноосфера" у п'ятницю, 28 січня, вирушає у перший рейс до Антарктиди, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Востаннє корабель під українським прапором виходив у Південний океан понад 20 років тому. І сьогодні Україна повертається до кола морських держав світу", - зазначається у повідомленні у Telegram-каналі.

Наголошується, що "Ноосфера" стала першим українським судном, обладнаним сучасною системою динамічного позиціонування.

"Ноосфера" - флагман українського науково-дослідного флоту, який створюється відповідно до указу президента України Володимира Зеленського. Очікується, що у 2022 році відповідно до цього указу буде оптимізовано та реконструйовано наявну морську дослідницьку інфраструктуру, а в найближчому майбутньому українські суднобудівні компанії розпочнуть створення нових дослідних суден.

Як повідомлялося, "Ноосферу", у минулому - "Джеймс Кларк Росс", Україна придбала у Великої Британії 18 серпня 2021 року. 30 серпня у порту міста Фредеріксгавн (Данія) відбулася офіційна передача судна. 5 жовтня криголам прибув до Одеського морського порту.

Теги: #ноосфера #криголам
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