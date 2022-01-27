Рада створила ТСК щодо розслідування можливої корупції у податковій і митниці та можливих зловживань у НАК "Нафтогаз"

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування можливої корупції посадових осіб Державної податкової служби, Державної митної служби, які могли призвести до зменшення надходжень до державного бюджету та можливих зловживань у сфері фінансово-господарської діяльності НАК "Нафтогаз України".

За постанову 6340 на пленарному засіданні у четвер проголосували 266 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

За словами голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергія Кальченка, серед завдань ТСК – перевірка фінансово-господарської діяльності АТ "Нафтогаз України", технічного та фінансового стану, ефективності використання основних фондів, стану систем розподілу природного газу.