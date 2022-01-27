ПАРЄ затвердила резолюцію про санкції проти РФ за зникнення людей у Криму і ОРДЛО

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила в четвер резолюцію про припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи, що містить поправки української делегації про санкції проти РФ за причетність до відповідних інцидентів в окупованих Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Базово доповідач у ній згадував випадки лише кількох країн, що були предметом уваги асамблеї (Білорусь, держави Південного Кавказу). До цього списку ми своїми поправками додали тимчасово окуповані території України (Крим, частини Донецької та Луганської областей). Усі поправки, які я захищала, підтримані", - повідомила заступниця члена постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Зокрема, вони (правки – ІФ) конкретизують, що дія резолюції поширюватиметься на тимчасово окуповані території України, де РФ здійснює ефективний контроль, зокрема, це частина Донецької та Луганської областей (тобто за злочини відповідає Росія), також пропонується розробити механізм санкцій, під які потраплять державні органи, групи та посадові особи, які причетні до зникнень або перешкоджають їх розслідуванню", - додала вона.

Кравчук наголосила, що важливо використовувати всі можливості, щоб нагадувати міжнародній спільноті про ситуацію, в якій опинилася Україна.