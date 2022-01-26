У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

Рішення Німеччини про можливість передати Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом, заявила посол ФРН у Таллінні Крістіана Хохманн.

"Берлін нині обробляє цей запит, але, оскільки у нас жорсткий підхід до політики в галузі озброєнь, він все ще у розгляді, оскільки має пройти кілька інстанцій. І цей процес триває зараз", - сказала Хохманн у середу Естонському телебаченню .

"На жаль, я не можу спекулювати на остаточній відповіді, потрібно дочекатися думок різних інстанцій. Можу сказати, що відповідь прийде через дні чи тижні, а не через місяці", - додала вона.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили, що питання знаходиться на узгодженні та підлягає обговоренню з Фінляндією, яка свого часу була власником зброї.

Естонія має намір відправити Україні американські протитанкові ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте до ухвалення остаточного рішення постачання зброї має бути дозволено в країні його походження. Минулого тижня США дозволили Естонії, Латвії та Литві постачати Україні свої Javelin. Наразі Естонія чекає аналогічного дозволу від колишніх власників гаубиць Фінляндії і Німеччини.

Сама Німеччина поставить Україні 5 тис. військових касок, повідомила Міністр оборони Крістін Ламбрехт.