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16:14 26.01.2022

Кабмін регламентував ухвалення рішень урядом у випадках запровадження в Україні чи окремих її місцевостях воєнного стану

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Кабмін регламентував ухвалення рішень урядом у випадках запровадження в Україні чи окремих її місцевостях воєнного стану

Кабінет Міністрів регламентував ухвалення рішень урядом у випадках, пов'язаних із запровадженням в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану.

Зокрема, згідно з постановою №1454 від 29 грудня 2021 року, у невідкладних випадках, пов'язаних із запровадженням в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, які потребують негайного ухвалення рішення, прем'єр-міністр чи інший член уряду за погодженням із прем'єром може внести на розгляд Кабміну проєкт акта з питань забезпечення обороноздатності держави, з інших питань, пов'язаних із виникненням загрози життю чи здоров'ю населення, без дотримання вимог Регламенту щодо погодження та консультацій, проведення правової експертизи Мін'юстом, розгляду на засіданні урядового комітету.

Такий проєкт акта ставиться на голосування й у разі його ухвалення обробляється секретаріатом Кабміну без зміни його по суті (вносяться поправки, пов'язані з приведенням у відповідність до правил нормопроєктувальної техніки, здійснюється редагування).

У документі також визначено, що у разі запровадження в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану: засідання уряду проводяться відповідно до схваленого плану-графіка; порядок денний засідання Кабміну та матеріали до нього можна надсилати членам уряду у паперовій формі; онлайн-засідання можуть відбуватися на базі програмно-апаратних комплексів, розміщених в інших будівлях (приміщеннях); засідання урядових комітетів можуть не проводитися; публічні консультації щодо проєктів актів Кабміну з питань забезпечення обороноздатності держави, з інших питань, пов'язаних із виникненням загрози життю чи здоров'ю населення, не проводяться.

Крім того, визначено, що проєкти актів уряду з питань забезпечення обороноздатності держави з інших питань, пов'язаних із виникненням загрози життю або здоров'ю населення, підготовлені під час дії воєнного стану, узгоджуються зацікавленими органами протягом шести годин із моменту отримання таких проєктів актів.

Теги: #рішення #уряд #воєнний_стан
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