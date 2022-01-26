ДБР закликало Порошенка співпрацювати зі слідством і не маніпулювати громадською думкою

Державне бюро розслідувань (ДБР) закликало п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка припинити маніпулювати громадською думкою і почати виконувати рішення суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляє пресслужба ДБР, 19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і поклав низку обов'язків, проте підозрюваний виконав рішення суду в частині передачі до Державної міграційної служби своїх чотирьох паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня 2022 року – "після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".

"Крім того, на 16.00 цього самого дня Петра Порошенка викликали до слідчого ДБР для проведення допиту як підозрюваного. Задля створення видимості виконання покладених судом на нього обов’язків підозрюваний з’явився до ДБР, однак невдовзі покинув приміщення, не дочекавшись слідчого. При цьому його команда встигла зняти відео, що їх ніби в ДБР ніхто не чекав, хоча адвокатам було достеменно відомо, що слідчий підійде до них за декілька хвилин", - ідеться в повідомленні на сайті ДБР.

У бюро зазначили, що слідчий ДБР очікує Порошенка 31 січня 2022 року на 11:00.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.