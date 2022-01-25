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13:43 25.01.2022

ЄС запроваджує індивідуальний підхід до свободи пересування під час пандемії COVID-19

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ЄС запроваджує індивідуальний підхід до свободи пересування під час пандемії COVID-19

Європейський Союз запроваджує новий підхід до свободи пересування під час пандемії COVID-19: права мандрівників залежатимуть від їхнього індивідуального санітарного статусу, а не від того, де вони живуть.

"Згідно з новою рекомендацією (ухваленою у вівторок Радою ЄС - ІФ), заходи боротьби з COVID-19 мають застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні. Це означає, що статус вакцинації, тестування або одужання мандрівника від COVID-19, підтверджений дійсним цифровим сертифікатом ЄС щодо COVID, має бути ключовим визначальним фактором", - йдеться в прес-релізі Ради ЄС.

Новий підхід застосовуватиметься до пересування людей територією ЄС та до поїздок громадян за його межі та назад. Рекомендація країнам - членам союзу набуде чинності 1 лютого 2022 року, того самого дня, що й підзаконний акт, який вносить поправки до положення про цифрові сертифікати COVID-19.

"Мандрівники, які мають дійсний цифровий сертифікат COVID ЄС, не повинні зазнавати додаткових обмежень на вільне пересування", - проголошує загальний принцип новий документ.

Особи, які не мають цифрового сертифіката ЄС щодо COVID, можуть бути зобов'язані пройти тест до прибуття або не пізніше ніж через 24 години після прибуття.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) продовжить публікувати карти регіонів держав-членів із зазначенням потенційного ризику зараження за "системою світлофора" (зелений, помаранчевий, червоний, темно-червоний). Держави ЄС мають вжити заходів щодо поїздок у темно-червоні райони й назад. Вони мають стримувати несуттєві поїздки та вимагати від осіб, які прибувають із цих районів та не мають сертифіката про вакцинацію або одужання, пройти тест до від'їзду та пройти карантин після прибуття.

13 жовтня 2020 року Рада ЄС ухвалила першу рекомендацію про скоординоване обмеження свободи пересування у відповідь на пандемію COVID-19, яку потім двічі оновлювали. Рекомендація Ради ЄС не є юридично обов'язковим документом. Влада держав - членів союзу відповідає за її застосування.

Теги: #єс #коронавірус
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