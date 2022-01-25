Поворозник розцінив підозри у справі про земельну ділянку для РНБО як тиск на владу Києва

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, якому слідчі прокуратури міста вручили підозру у справі облаштування скверу замість забудови багатоповерхівками території біля станції метро "Сирець", назвав те, що сталося, черговим кроком у політичному тиску на столичну владу, повідомляє пресслужба КМДА.

"Окрім політичних мотивів, у цій підозрі я не бачу нічого іншого. Немає жодних кримінальних правопорушень. Земельна ділянка як була, так і залишилась у комунальній власності. Єдине що – на цій землі наведено лад і вона, власне, врятована від забудови в районі станції метро "Сирець". На цьому місці сьогодні знаходиться сквер: кожен може туди піти і на власні очі переконатись", – сказав Поворозник у коментарі журналістам у вівторок.

Він зазначив, що йому не було роз'яснено суть підозри і, відповідно, він вбачає в цьому порушення процесуальних прав. "Щодо процедури вручення підозри – це питання більше до адвокатів. Я переконаний, що були порушені процесуальні норми в частині того, що мені не було роз’яснено суть цієї підозри. І, відповідним чином, будемо далі працювати над доказом своєї юридичної позиції", - сказав Поворозник у коментарі журналістам у вівторок.

Як повідомлялося, ділянку на вул. Щусєва біля станції метро "Сирець" у Києві в 2009 році було передано апарату РНБО України у постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак у 2019 році було встановлено, що всі десять років ділянку не використовували за призначенням, будівництва не було розпочато, а на ділянці утворилося стихійне звалище. У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою, після чого місто вивезло сміття, здійснило благоустрій території та влаштувало там сквер.

"РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", - зазначив мер Києва Віталій Кличко, який раніше повідомив про висунення Поворознику підозри.

У прокуратурі Києва агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що одному із заступників голови КМДА вручено підозру. Детальну інформацію буде оприлюднено пізніше.